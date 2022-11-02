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Роскомнадзор (РКН) попросил администрацию образовательного интернет-сервиса Scratch изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два «варианта пола» — мужской и женский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям.

Кроме того, Роскомнадзор уведомил администрацию Scratch, что считает собираемые данные о половой принадлежности российских пользователей избыточными, так как «в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования».

Сейчас при регистрации на русскоязычной версии сайта Scratch пользователю предлагается вопрос «Каков ваш пол?» — и варианты ответа «Женский», «Мужской», «Небинарный», «Другой» (с возможность указать свой вариант) и «Предпочитаю не говорить».

Scratch — это язык программирования с простым визуальным интерфейсом для детей и подростков, а также одноименный образовательный интернет-сервис. Язык Scratch был создан в 2000-х годах в медиалаборатории Массачусетского технологического института.

В 2020 году сервис Scratch был заблокирован в Китае.

27 октября Госдума России приняла в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди граждан РФ — как среди взрослых, так и детей.

Подробнее об этих поправках

В России полностью запретят «пропаганду» гомосексуальности (в кино, в книгах, в рекламе — да везде). А детям нельзя будет даже рассказывать об ЛГБТ-людях. Что еще попадет под запрет? 15 карточек