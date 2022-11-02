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Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, выпустил инструкцию для российских заключенных о том, как улучшить условия работы в колонии. Инструкция опубликована в телеграм-канале профсоюза «Промзона» для заключенных и сотрудников колоний, который основал Навальный.

«Неистовый (то есть я) вовсе не сошел с тропы войны за дело рабочего класса. Вот она, прямиком из штрафного изолятора, где я обитаю последние месяцы, — инструкция для моих коллег, зеков и зечек-швей», — сказано в сообщении Навального, опубликованном в телеграме «Промзоны».

Политик заявил, что среди всех российских заключенных 80 тысяч трудоустроены, и половина из них — это работники в швейных цехах, которые «горбатятся за швейной машинкой за 500 рублей в месяц, сидя на табуретке, что прямо нарушает технику безопасности труда».

В инструкции Навальный рассказал, что «есть два стула»: табурет, на котором сидят все работники швейных цехов в колониях, и «правильный стул для швей» со спинкой и подставкой для ног. Политик предложил заключенным требовать, чтобы им улучшили условия работы и заменили табуреты на стулья. Ранее Навальный добился того, чтобы в его колонии табуреты заменили на стулья.

В инструкции есть такой вопрос: «Будут ли тебя бить или пытать за заявление?» «Подумай хорошенечко, — пишет Навальный. — Мы не хотим, чтобы ты пострадал. Грустно будет сидеть на новом стуле, но с отбитыми почками». Он предложил заключенным писать заявления самостоятельно или при помощи юристов «Промзоны», с которыми можно связаться через телеграм-бот «Заява».

В конце инструкции политик добавил: «Всем удачи! С арестантским уважением, Навальный».