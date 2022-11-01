Baza: на аэродроме в Псковской области, где взорвали два вертолета Ка-52, нашли еще одну бомбу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сотрудники российских спецслужб нашли самодельное взрывное устройство на территории военного аэродрома Веретье в Псковской области, где, по данным Минобороны Украины, из-за взрыва два вертолета Ка-52 были полностью уничтожены.

Как сообщает Baza, взрывное устройство, прикрепленное к фюзеляжу вертолета Ми-28, обнаружили днем 31 октября во время осмотра места происшествия. Предварительная мощность взрывчатки составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Главное управление разведки Минобороны Украины накануне заявило, что в ночь на 31 октября на аэродроме Веретье, расположенном в 600 километрах от Украины, произошел взрыв, из-за чего два российских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожены, а еще два — существенно повреждены. Телеграм-каналы Baza и ВЧК-ОГПУ в то же время писали, что вертолеты находились на ремонте. Официально российские власти это не комментировали.

Вечером 31 октября шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар опубликовал видео, которое, как утверждается, сняли на аэродроме Веретье. На записи, как заявил журналист, некий человек, чье лицо скрыто, закладывает взрывчатку в один из вертолетов. Где и когда сделали запись, неизвестно. Ее подлинность не подтверждена.

Еще один украинский журналист Анатолий Шарий, также разместивший это видео, рассказал, что в декабре 2019 года на аэродром в Псковской области «без проблем проникли журналисты», которые позже опубликовали в ютьюбе видео с вертолетами (в 2019 году об этом случае сообщали российские телеграм-каналы).

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Читайте также

Война Двести пятьдесят первый день

Читайте также

Война Двести пятьдесят первый день