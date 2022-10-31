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На аэродроме в Островском районе Псковской области в результате взрыва уничтожены два вертолета Ка-52, утверждает Главное управление разведки минобороны Украины.

«На военно-воздушной базе ВС РФ „Веретье“ (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 „Аллигатор“ полностью уничтожены. Еще два — существенно повреждены», — говорится в сообщении ведомства.

При этом украинская разведка в своем сообщении не берет на себя ответственность за инцидент и вообще ничего не пишет о его возможных причинах.

Ранее о взрывах вертолетов писали телеграм-каналы Baza и ВЧК-ОГПУ. По их данным, вертолеты были на ремонте. «Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг», — писала Baza. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Официально российское Минобоороны не комментировало инцидент. «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа пообещали, что «предоставят информацию после уточнения деталей».

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта — в особенности, спецслужбы.

Город Остров находится неподалеку от границы РФ и Латвии. До Украины от него — более 600 километров по прямой.

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