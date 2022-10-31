Новая Зеландия ввела санкции против российских производителей ракет и «неонацистских военизированных формирований, связанных с ЧВК Вагнера»

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Власти Новой Зеландии расширили санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину.

В санкционный список включены 14 российских граждан и семь юридических лиц.

Среди них руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных формирований, связанных с группой наемников Вагнера.

Ограничительные меры, объявили в правительстве Новой Зеландии, также введены в отношении «распространяющих дезинформацию СМИ» — информационного агентства «Инфорос» (InfoRos) и базирующегося в Крыму ИА NewsFront.

Попавшим в санкционные списки закрыт въезд в Новую Зеландию, их активы на территории страны, при наличии таковых, будут заморожены.

После начала вторжения России в Украину Соединенные Штаты, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны уже ввели несколько пакетов санкций и занимаются разработкой новых ограничительных мер. Санкции касаются как российских компаний и граждан, так и секторов экономики, в частности, заморожены активы ЦБ России, некоторые российские банки отключены от SWIFT, ограничены импорт и экспорт ряда категорий товаров и сырья.

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