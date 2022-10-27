В МГУ появится курс «военной журналистики»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

На факультете журналистки МГУ создают курс «военной журналистики», сообщил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков, пишет ТАСС.

Новиков рассказал, выступая на форуме для СМИ «Енисей.РФ-2022» в Красноярске, что обсуждал эту тему с деканом журфака МГУ Еленой Вартановой.

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так», — сказал он.

В октябре помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что «журфак МГУ забит тварями… из числа учеников либеральных преподавателей». Так он прокомментировал историю с травлей студента журфака, который устроил на факультете акцию с Z-символикой (из-за замечаний в его адрес отчислили двух студенток). «Верстка» утверждает, что сотрудники аппарата Мединского связались с деканатом журфака МГУ и извинились за его слова.