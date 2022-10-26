«Верстка»: представители Мединского извинились за его слова о «либеральных тварях» на журфаке МГУ

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Сотрудники аппарата помощника президента РФ Владимира Мединского связались с деканатом журфака МГУ и принесли извинения за его оскорбления в адрес факультета. Об этом изданию «Верстка» рассказали два источника в вузе.

«Потом они помолчали и такие: а хотите, Владимир Ростиславович вашим студентам лекцию прочтет?» — сказал один из собеседников журналистов. По сведениям источников, руководство факультета пока не дало ответа на это предложение.

Советник Мединского Ирина Казначеева в ответ на запрос «Верстки» сказала, что «сейчас не работает по этой теме».

18 октября Владимир Мединский на встрече Российского военно-исторического общества, проходившей напротив здания журфака МГУ в Москве, заявил, что следует активнее вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей в Украине. В качестве примера он привел историю с травлей студента журфака МГУ за его патриотическую позицию. «Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа, так сказать, учеников „либеральных преподавателей“. Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется», — сказал тогда помощник президента.

Мединского раскритиковал глава московского отделения Союза журналистов России, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, назвав его заявление недопустимым. Советник Мединского Ирина Казначеева оправдывалась, что слова помощника президента были вырваны из контекста и выражение про «тварей» он использовал, цитируя строчку из Федора Достоевского «Тварь ли я дрожащая или право имею».

Но «разъяснительную работу» все равно проведут

«Молодые должны понимать, куда идет Россия» Как выяснила «Медуза», в вузах появится новый предмет, где будут изучать «российскую идеологию». Ее суть в Кремле описали так: «Запад загнивает, а у нас большое будущее»

Но «разъяснительную работу» все равно проведут

«Молодые должны понимать, куда идет Россия» Как выяснила «Медуза», в вузах появится новый предмет, где будут изучать «российскую идеологию». Ее суть в Кремле описали так: «Запад загнивает, а у нас большое будущее»