С журфака МГУ решили отчислить двух студенток, осудивших акцию однокурсника с Z-символикой

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С факультета журналистки МГУ решили отчислить двух студенток, которые осудили акцию однокурсника с Z-символикой. Еще пятерым студентам, в том числе старосте курса, вынесли строгий выговор. Об этом пишут «Новая газета. Европа» и со ссылкой на источники.

23 сентября студент третьего курса журфака МГУ Степан Антропов пришел в здание факультета в футболке с буквой Z и стал размахивать флагом самопровозглашенной ЛНР. Неназванные студенты журфака рассказали «Новой газете. Европа», что напомнили Антропову о запрете политических акций в стенах факультета и вызвали охранников. Но те ничего не предприняли.

Вечером того же дня студенты раскритиковали акцию Антропова в групповом чате факультета. Позднее скриншоты этого чата были опубликованы в одном из провластных телеграм-каналов. Судя по ним, некоторые студенты использовали в адрес Антропова нецензурную лексику. Декан факультета Елена Вартанова назвала «подобную враждебность» неприемлемой. «Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы», — добавила она.

27 сентября на журфаке прошло заседание комиссии по студенческим делам, пишет «Новая газета. Европа» (The Insider называет ее этической комиссией). На ней и было принято решение об отчислении двух студенток. По данным «Новой газеты. Европа», большинство членов комиссии проголосовали против отчисления, но декан выступила за, и решающее слово осталось за ней.

Телеграм-канал «Первый университетский» сообщил со ссылкой на источник на журфаке МГУ, что «в первую очередь комиссия акцентировала внимание на том, что в оскорблениях они [отчисленные студентки] использовали мат». Документ об отчислении девушек еще не подписан, отмечает «Новая газета. Европа».