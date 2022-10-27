Против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

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Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по о распространении «фейков» о российской армии.

По версии следствия, в марте 2022 года Осечкин опубликовал в ютьюб-канале Gulagu.net «ложные сведения о деятельности российских военнослужащих» во время войны в Украине, чем «дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ».

Владимир Осечкин, комментируя заявление СК, заявил, что следствие «фальсифицирует уголовное дело против меня за наши независимые расследования и разоблачения». «Это уголовное дело против меня — очередной фейк СКР и яркое проявление двуличия путинского режима. Одна голова этой двуглавой птицы-урода хочет меня убить, другая — посадить и уже потом убить», — заявил Осечкин.

СК сообщил, что планирует объявить Осечкина в федеральный розыск. Известно, что в ноябре 2021 года его уже объявляли в розыск. В 2015 году Осечкин уехал из России после того, как против него возбудили дело о мошенничестве. Сейчас он живет во Франции.

В 2021 году проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого СК возбудил несколько уголовных дел, директора ФСИН России Александра Калашникова уволили, а наказание за пытки ужесточили.

В сентябре 2022 года основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском городе Биарриц. По его словам, покушение готовил «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью». Осечкин говорил, что «были выстрелы», но в него не попали.

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