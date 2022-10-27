«Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну». Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину сколько потребуется

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс не может позволить Владимиру Путину победить в Украине, поскольку это станет сигналом для всех авторитарных правителей мира.

«Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не можем позволить президенту Путину выиграть. Потому что тогда президент Путин решит, что достигать своих целей можно с помощью военной силы. И этот урок будет усвоен не только им, но и всеми авторитарными лидерами мира», — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что большинство войн заканчивается за столом переговоров. Поэтому, чтобы Украина могла закончить войну на своих условиях, НАТО будет ей продолжать оказывать всю необходимую военную поддержку.

Помимо этого, Столтенберг обратил внимание на военные успехи украинцев, которых они уже добились, а также заявил, что беспорядочные удары российской армии по украинским городам являются признаком того, что Путин терпит поражение на поле боя. Отдельно генсек НАТО отметил «опасную ядерную риторику» российского президента и еще раз подчеркнул, что альянс категорически отвергает обвинения России в том, что Украина готовится к применению «грязной бомбы».

В конце августа — начале сентября украинская армия перешла в успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области.

В начале октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого пострадала автомобильная часть. Кто именно стоит за взрывом — неизвестно. Стороны конфликта в произошедшем обвиняют друг друга. Однако 10 октября Россия в качестве ответной меры начала наносить массированные удары по украинским городам. Обстрелы с разной степенью интенсивности продолжаются весь октябрь.

С 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов звонят высшим должностным лицам США, Великобритании, Франции, Турции, Индии и Китая, чтобы выразить «озабоченность по поводу возможной провокации с применением „грязной бомбы“», которую якобы готовит Украина. На Западе эти обвинения отвергают.

Что думают на Западе о звонках российских военных

Россия активно «предупреждает» о подрыве «грязной бомбы» в Украине. На Западе это расценивают как проверку реакции или предлог для новой эскалации конфликта

Что думают на Западе о звонках российских военных

Россия активно «предупреждает» о подрыве «грязной бомбы» в Украине. На Западе это расценивают как проверку реакции или предлог для новой эскалации конфликта