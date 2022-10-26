Госдума приняла во втором чтении поправки, разрешающие мобилизацию людей с судимостью за тяжкие преступления

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Госдума во втором (основном) чтении приняла поправки к закону о мобилизации, которые отменяют действующий запрет на призыв в армию людей с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Запрет останется в силе для тех, кто осужден по некоторым статьям УК РФ, таким как:

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершение террористического акта;

захват заложника;

организация незаконного вооруженного формирования;

государственная измена;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

публичные призывы к экстремистской деятельности;

организация экстремистского сообщества и его финансирование.

В законопроекте также говорится, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, могут быть переведены на должности гражданского персонала в вооруженные силы РФ в период мобилизации.

В России с 21 сентября идет «частичная мобилизация» людей на войну с Украиной. Власти утверждают, что всего в армию будут призваны 300 тысяч человек. Источники «Медузы» и «Новой газеты. Европа» сообщали, что могут быть мобилизованы больше миллиона россиян.

В войне участвуют заключенные — из вербует на войну ЧВК Вагнера, обещая амнистию и денежное вознаграждение. В октябре сообщили, что к вербовке заключенных также подключилось министерство обороны РФ. По данным издания, представители ведомства в конце сентября приезжали в две колонии в Рязанской области и Ставропольском крае. Обе — так называемые «красные колонии», где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

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