Zara и Bershka возобновят работу в России под новыми названиями

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Крупнейший в мире продавец одежды, испанская компания Inditex готовится возобновить работу в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, на рынок под новыми названиями (на данный момент они пока не выбраны) вернутся четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка.

Источники Forbes сообщили, что новые магазины откроются весной 2023 года. По данным РИА Новости, это может произойти в январе.

Испанское издание Cronica Global 20 октября писало, что бизнес Inditex в России может перейти ливанской группе Azadea, которая уже владеет франшизой испанского ретейлера в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. В самой Inditex подтверждали факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно бизнеса в России.

Inditex закрыла свои магазины в России после начала войны. До этого в стране работали более 500 магазинов разных брендов испанского холдинга, которые приносили ему около 8,5% мировой прибыли. Потери Inditex в случае полного ухода с российского рынка оценивались в 300 миллионов долларов.