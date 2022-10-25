Риши Сунак назначен новым премьер-министром Великобритании

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Риши Сунак официально назначен новым, 57-м по счету премьер-министром Великобритании, сообщает BBC News.

Днем 25 октября Сунак встретился с королем Карлом III, который попросил его сформировать новое правительство.

Перед этим Букингемский дворец посетила Лиз Трасс, которая информировала монарха о своей отставке с поста британского премьера.

42-летний Риши Сунак, бывший министр финансов — уже третий за этот год глава британского правительства, он же самый молодой премьер-министр Великобритании за последние два века.

В июле 2022 года после череды скандалов ушел в отставку Борис Джонсон, занимавший пост британского премьера три года. В начале сентября Консервативная партия провела новые выборы, на которых победила Лиз Трасс, возглавлявшая в тот момент МИД Великобритании. На посту премьера Трасс предложила непопулярные экономические реформы и через 45 дней была вынуждена подать в отставку.

Следующие выборы главы Консервативной партии, назначенные на 24 октября, проводить не стали, поскольку Риши Сунак остался единственным кандидатом в премьеры. Незадолго до голосования лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру в поддержку Сунака.

Риши Сунак впервые избрался в Палату общин Великобритании в 2015 году. Через три года он получил должность помощника министра в правительстве Терезы Мэй. В июле 2019-го его назначили главным секретарем Казначейства в правительстве Бориса Джонсона. В феврале 2020 года Сунак возглавил британский Минфин.