Риши Сунак победил в борьбе за кресло британского премьера. У него не осталось соперников

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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал новым главой Консервативной партии страны и, соответственно, следующим премьер-министром, пишет BBC News.

Перед голосованием на выборах премьер-министра он остался единственным кандидатом на пост главы Консервативной партии после того, как в понедельник лидер Палаты общин Пенни Мордонт объявила о снятии своей кандидатуры в поддержку Сунака.

О том, что Сунак станет новым премьером, уже заявил сэр Грэм Брэди, возглавляющий комитет Палаты общин, занимавшейся процессом выбора нового партийного лидера. Формально новый лидер вступит в должность уже 25 октября, предполагают политические обозреватели BBC News.

Риши Сунак впервые избрался в Палату общин Великобритании в 2015 году. Через три года он получил должность помощника министра в правительстве Терезы Мэй. В июле 2019-го его назначили главным секретарем Казначейства в правительстве Бориса Джонсона. В феврале 2020 года Сунак возглавил британский Минфин.

Сунак был одним из фаворитов предыдущей гонки за пост главы Консервативной партии Великобритании, однако в финальном туре уступил бывшей главе МИД Лиз Трасс. Она провела на посту премьер-министра страны 45 дней в сентябре-октябре 2022 года, предложила непопулярные экономические реформы и была вынуждена подать в отставку.

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