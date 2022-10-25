МВД: в России за девять месяцев оформили наибольшее количество загранпаспортов за последние четыре года

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По данным МВД РФ, в январе-сентябре 2022 года в России было оформлено почти 3,9 миллиона загранпаспортов, сообщает ТАСС.

Это наибольшее количество заграничных паспортов, которое оформлялось за три квартала с 2018 года. Так, в 2019 году за аналогичный период было выдано более 3,7 миллиона загранпаспортов, а в 2020 и 2021 годах, когда действовали пандемийные ограничения, оформили соответственно лишь 2,2 и 2,9 миллиона документов для путешествий за пределами России.

В 2018 году с января по сентябрь МВД оформило более 4,2 миллиона загранпаспортов.

В конце февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, на фоне которого многие жители покинули страну. Так, глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко через месяц после начала войны заявлял, что из России уехали только 50–70 тысяч IT-специалистов и ожидается новая «волна эмиграции».

21 сентября в России была объявлена «частичная мобилизация», после этого, писал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента, из страны уехали около 600-700 тысяч человек, в Кремле это сообщение назвали «похожим на утку».

Официальной статистики о том, сколько россиян с начала 2022 года покинули страну, нет.