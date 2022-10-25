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Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной по делу о хранении и контрабанде наркотиков, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем судебная коллегия по представлению стороны обвинения пересчитала время нахождения обвиняемой под стражей из расчета «день в СИЗО за полтора в колонии».

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии. Уголовное дело на баскетболистку завели после того, как в феврале в аэропорту Шереметьево в ее багаже обнаружили гашишное масло для вейпа.

В приговоре суда первой инстанции время, проведенное обвиняемой под стражей, засчитывалось из расчета «день за день». После пересчета Грайнер остается провести в колонии восемь лет.

Защита Грайнер просила апелляционный суд вынести оправдательный приговор, либо смягчить его и назначить баскетболистке условный срок.

После апелляции в Мособлсуде приговор вступил в законную силу, поэтому в ближайшее время Грайнер может быть этапирована к месту отбывания наказания, отмечает агентство.

Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. В США она выступала за «Феникс Меркури», в России — за УГМК, многократного победителя чемпионата страны.

США и Россия вели переговоры о возможном обмене Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян. Возможным кандидатом на обмен назывался торговец оружием Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам.

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