МИД РФ подтвердил переговоры об обмене заключенными с США. CNN сообщал, что это может быть обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана

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Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными в соответствии с поручениями президентов этих стран. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о предложении США обменять на и . Захарова при этом не назвала конкретных имен.

Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

О предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана накануне сообщил телеканал CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон сделал Москве «содержательное предложение» по Уилану и Грайнер.

В апреле 2022 года россиянин , осужденный в США на 20 лет по обвинению в транспортировке наркотиков, был выдан России в обмен на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида.

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