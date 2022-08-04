Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии

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Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Обвинение просило назначить ей наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы.

После приговора Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация «продолжит безустанно работать и использовать все возможные способы» для освобождения Грайнер и другого осужденного в РФ американца Пола Уилана. По мнению Байдена, Грайнер была задержана в России незаконно.

Грайнер, выступавшая за клубы и в США, и в России, была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже, как утверждается, было обнаружено гашишное масло для вейпа.

Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Чаще всего в качестве кандидата на обмен называют осужденного по обвинению в контрабанде оружия Виктора Бута. По неофициальным данным, Россия требует от США в обмен на Грайнер и Уилана двоих человек.

Дело Бриттни Грайнер

Американка Бриттни Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира. С февраля ее держат в российском СИЗО. Грайнер грозит колония за гашишное масло Освободить спортсменку требуют Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон

Дело Бриттни Грайнер

Американка Бриттни Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира. С февраля ее держат в российском СИЗО. Грайнер грозит колония за гашишное масло Освободить спортсменку требуют Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон