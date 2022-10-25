Экс-редактор Doxa Алла Гутникова обвинила в сексуализированном насилии создателя московских курсов подготовки к ЕГЭ

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Бывшая редактор студенческого журнала Doxa Алла Гутникова, осужденная по делу о вовлечении подростков в протесты, обвинила создателя московских курсов подготовки к ЕГЭ «Люди» Андрея Гречко в сексуализированном насилии.

Гутникова выложила в два видео, в которых рассказала о произошедшем. По ее словам, в 19 лет (сейчас ей 24 года) Гречко пригласил ее домой. Она поехала, заранее предупредив, что не хочет заниматься сексом. Но в какой-то момент Гречко принудил ее к сексуальному контакту. Гутникова не уточнила, что именно он сделал, но сказала, что это было «насилие без проникновения».

После произошедшего девушка, по ее словам, чувствовала «ужас» и «оцепенение». Гречко извинился перед ней, стоя на коленях. Гутникова никому не сказала о насилии в тот момент (она стала делиться этим с друзьями позднее). Также она не обратилась в полицию и продолжила общаться с Гречко. По ее словам, сейчас она считает, что это было «странно и нелепо». Позднее насилие со стороны мужчины повторилось, заявила Гутникова.

В самих роликах она не упомянула имени человека, которого назвала агрессором, но указала имя к подписях к ним. Девушка пояснила, что ролики были записаны год назад, когда она была фигуранткой уголовного дела о вовлечении подростков в протесты, и она опасалась, что на нее могут завести второе уголовное дело — о клевете на Гречко. «Сейчас я в безопасности и федеральном розыске, поэтому [могу назвать имя]», — добавила она.

Гречко, которого Гутникова тэгнула в своих постах, пока не прокомментировал обвинения.

Алла Гутникова — одна из четырех бывших редакторов издания Doxa, которых в апреле 2021 года обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Поводом стало видео, в котором журналисты осудили преследование студентов за участие в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

В апреле 2022 года обвиняемые получили по два года исправительных работ. В августе Гутникова раскрыла, что уехала в Германию (об эмиграции из России рассказали и все остальные фигуранты дела). Девушку объявили в федеральный розыск в РФ.

Интервью Аллы Гутниковой «Медузе»

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Интервью Аллы Гутниковой «Медузе»

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