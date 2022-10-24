«Западу не следует измерять ширину „красной линии“». Мария Захарова вслед за Минобороны заговорила о «грязной бомбе»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы власти Украины и их «западные спонсоры» отказались от подготовки «провокации» с использованием .

Комментарий Захаровой, опубликованный на сайте МИДа, во многом повторяет сегодняшнее заявление Минобороны РФ, что Украина планирует обвинить Россию в применении оружия массового поражения, замаскировав подрыв бомбы «под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран».

Представитель МИДа назвала конкретные предприятия, которые якобы занимаются созданием «грязной бомбы» в Украине.

По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».

Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину «красной линии».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

23 октября министр обороны Сергей Шойгу связывался с коллегами из четырех стран НАТО и заявил, что Украина планирует «провокацию» с использованием «грязной бомбы». В Украине назвали сообщения о «грязной бомбе» ложью. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что применить такую бомбу в Украине может только Россия.

Страны Запада считают, что предупреждения России о «грязной бомбе» являются предлогом для новой эскалации. «Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в совместном заявлении глав МИДов Франции, Великобритании и США.