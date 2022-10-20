«В связи с известными событиями наметился некоторый отток средств физлиц». В Банке России рассказали о последствиях объявления мобилизации

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ЦБ РФ зафиксировал отток средств со счетов физических лиц в российских банках после того, как 21 сентября в стране была объявлена «частичная мобилизация». Об этом, пишет «Интерфакс», заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

«С сентября в связи с известными событиями наметился некоторый отток средств физлиц, но в целом ликвидности это не угрожает», — сообщил он.

Средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 миллиардов рублей, или на 1,4%, говорится в подготовленном ЦБ обзоре (.pdf). Отток пришелся на вторую половину месяца, «когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги».

Кроме того, говорится в обзоре «граждане склонны снимать наличные средства в состоянии стресса или неопределенности», но затем возвращают их в банки. Так, отмечает ЦБ отток средств населения из банков значительно вырос в феврале 2022 года, он сменился притоком в апреле, который продолжился вплоть до сентября.

В указе о мобилизации засекречен пункт, в котором говорится о том, сколько всего человек планируется отправить на войну. Минобороны РФ заявило, что речь идет о 300 тысячах человек, это же число назвал и президент РФ Владимир Путин. Однако источники, в том числе «Медузы», говорят, что в засекреченном пункте указа говорится более чем об 1 миллионе человек, которых могут призвать на войну.

В середине октября Владимир Путин заявил, что «частичная мобилизация» закончится в ближайшие две недели. Власти Москвы и Московской области уже сообщили, что мобилизация завершена и уже разосланные повестки прекращают действие. Однако указ президента о завершении мобилизации на настоящий момент не подписан.

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