В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

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В Государственную думу России внесли пакет законопроектов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он сказал, что под законопроектами поставили подписи почти 400 «народных избранников», а решение, которое предстоит принять Думе в ближайшее время, он назвал «очевидным и долгожданным». Депутат также заявил, что «на кону — будущее России»

«Если рассматривать пропаганду и одобрение ЛГБТ в качестве инструмента гибридной войны, то она несет опасность не только для наших детей, но и для всего общества. Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа», — написал Толстой в своем телеграм-канале.

По словам председателя комитета по информационной политике Александра Хинштейна, законопроекты Дума может рассмотреть в первом чтении 27 октября.

В России с 2013 года действует статья о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В июле 2022 года комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить «пропаганду нетрадиционных отношений» в РФ безотносительно возраста. 17 октября в Госдуме прошли общественные слушания, посвященные проекту.

Что это вообще такое?

«Никакие законы не заставят геев и лесбиянок исчезнуть» Госдума собирается запретить в России пропаганду «нетрадиционных отношений» (то есть практически любых). Вот почему это полный кошмар

Что это вообще такое?

«Никакие законы не заставят геев и лесбиянок исчезнуть» Госдума собирается запретить в России пропаганду «нетрадиционных отношений» (то есть практически любых). Вот почему это полный кошмар