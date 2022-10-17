На слушаниях в Госдуме запрет «гей-пропаганды» сравнили с «победой на поле боя» Кажется, мы даже перестали этому удивляться. Вот как в парламенте обсуждали новый закон против ЛГБТ

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Нетрадиционные ценности навязывают наши враги, чтобы нас поработить. Мы защищаем страну от той тьмы, которая все больше распространяется в мире. В Великобритании детям запрещают обижать педофилов. В США количество школьников, не определившихся со своим полом, за два года выросло на 582%. Нужен закон, который позволит не бояться за детей, когда они идут посмотреть фильм или спектакль — потому что сегодня это все может нести разрушающие ценности. И все больше россиян говорят, что это их достало. Нам жалуются на ЛГБТ-пропаганду в книгах; в онлайн-играх есть ЛГБТ-герои — формально там есть маркировка 18+, но ведь дети могут обойти ее одним кликом. И сейчас мы ничего не можем с этим сделать — даже вмешаться в процесс создания фильмов и спектаклей. Законопроект — не цензура, ведь мы не запрещаем упоминание ЛГБТ. Только пропаганду. Это не ограничит, а защитит права россиян. А вообще хорошо бы запретить еще и критику традиционных ценностей. И слова «ЛГБТ» и «гендер». Содомия — смертный грех, она является ядром сатанизма. Против этого сатанизма наши братья и сыновья погибают на украинской земле. Этот закон сопоставим с победой на поле боя.

Этот материал основан на заявлениях, сделанных участниками общественных слушаний в Госдуме по инициативе о запрете «гей-пропаганды». Ее предлагается полностью запретить — не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Высказывания участников слушаний отредактированы с сохранением их общей сути и собраны в единый текст вне зависимости от спикеров и порядка их выступлений.

В Госдуме прошли слушания о запрете «гей-пропаганды» Meduza

Фото на обложке: Государственная дума РФ