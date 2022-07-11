В Госдуме предложили полностью запретить «пропаганду нетрадиционных отношений»

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Комитет Госдумы по информационной политике предлагает запретить «пропаганду нетрадиционных отношений» в России безотносительно возраста. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

Соответствующий законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть в осеннюю сессию. По словам Хинштейна, запрет предлагается распространить на высказывания в офлайне и публикации в СМИ, интернете, соцсетях, а также на продукцию в онлайн-кинотеатрах.

Ранее с инициативой запретить в России «пропаганду нетрадиционных ценностей» выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем телеграм-канале он провел опрос пользователей, две трети которых поддержали эту идею.

В российском Кодексе административных правонарушений с 2013 года действует статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В зависимости от степени тяжести она наказывается штрафами до миллиона рублей, административными арестами до 15 суток или временной приостановкой деятельности юридического лица.

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