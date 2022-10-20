Суд Праги оправдал россиянина Александра Франчетти, которого называли соучастником аннексии Крыма

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Муниципальный суд Праги оправдал россиянина Александра Франчетти, обвинявшегося в создании организованной преступной группы и насильственном удержании 11 граждан во время аннексии Крыма в 2014 году. Об этом изданию České noviny сообщил прокурор Марек Бодлак.

По его словам, суд за недостатком улик постановил освободить гражданина РФ из-под стражи, однако сторона обвинения уже подала протест на оправдательный приговор. Аппеляцию рассмотрит Верховный суд.

Адвокат Франчетти Ленка Шрамкова подтвердила РИА Новости, что с россиянина сняты все обвинения.

Франчетти, который проживает в Чехии с 2000 года и работает фитнес-тренером, задержали в аэропорту Праги по запросу Украины в сентябре 2021 года. Согласно обвинительному заключению, в феврале 2014 года россиянин отправился в Крым и сформировал военизированную группировку «Северный ветер». Она якобы подчинялась Военно-морским силам РФ, передавая информацию о дислокации украинских военных и контролируя линии электропередач и газопровод на полуострове. В обвинении также упоминалось о насильственном задержании как минимум 11 проукраински настроенных лиц в Чернореченском каньоне.

Франчетти отрицал все обвинения, заявляя, что он прибыл в Крым, когда аннексия уже началась, и патрулировал лес с другими гражданскими лицами, чтобы защитить жителей вокруг Севастополя. По его словам, он хотел спасти свою семью и имущество из-за опасности войны. Представители властей аннексированного региона называли Франчетти «известным героем „крымской весны“».

В феврале 2022 года суд Праги разрешил экстрадицию Франчетти в Украину, однако после начала войны отменил это решение.

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