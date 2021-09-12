В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в присоединении Крыма к России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Чехии задержала в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, одного из участников присоединения Крыма к России в 2014 году.

О его задержании РИА Новости сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он назвал Франчетти «известным героем „крымской весны“» и отметил, что Украина выдвигала против него обвинения.

В полиции Чехии подтвердили, что Александр Франчетти задержан «на основании ордера на арест, выданного Украиной». В посольстве России в Праге сказали РБК, что к задержанному выехал представитель консульского отдела посольства.

Как сообщало в 2019 году чешское издание iRozhlas, Александр Франчетти — гражданин России, который с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером.

По информации издания, Франчетти в 2014 году участвовал в присоединении Крыма к России. Он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку «Северный ветер», участники которой следили за безопасностью линий электропередачи, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам российской армии, утверждал iRozhlas.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой