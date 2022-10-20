Путин присвоил Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России

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Певице Юлии Чичериной присвоено звание «Заслуженного артиста России». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 20 октября.

В указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» несколько десятков имен. В частности, орден «За заслуги перед Отечеством III степени» получил Аркадий Ротенберг. В указе он обозначен как председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», а награда присуждена за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

Юлия Чичерина после начала в 2014 году военного конфликта в Украине активно поддерживала самопровозглашенные республики. Певица также выступает в поддержку российского вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года. В отношении нее после начала войны Евросоюз ввел персональные санкции.

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Аркадий Ротенберг и его брат Борис считаются особо приближенными к Кремлю бизнесменами. Компании Аркадия Ротенберг, в частности, строили Крымский мост. Братья также после начала вторжения России в Украину находятся под персональными санкциями.

12 октября Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени Бориса Ротенберга. В указе о награждении он фигурировал как вице-президент Федерации дзюдо России, орден ему также присудили за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».