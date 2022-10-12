Путин наградил Бориса Ротенберга орденом за «вклад в развитие физической культуры»

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Владимир Путин подписал указ о награждении бизнесмена Бориса Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта». В указе Ротенберг представлен как вице-президента Федерации дзюдо. Соответсвующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Помимо Ротенберга орденом «За заслуги перед отечеством» награжден бывший президент Федерации дзюдо Василий Анисимов. Также орденами были награждены более 30 спортсменов, тренеров и представителей спортивных организаций.

Борис Ротенберг входит в список 100 богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в миллиард долларов. После российского вторжения в Украину братья Аркадий и Борис Ротенберги попали под международные санкции.

Ротенберги знакомы с Владимиром Путиным с детства — они ходили в одну секцию по дзюдо. В 2019 году Борис Ротенберг был награжден орденом Александра Невского за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также активную общественную деятельность».