Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не называл себя «иноагентом» в телеграме

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Никулинский суд Москвы 19 октября оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя за отсутствие в его постах в телеграме предупреждения о статусе «иностранного агента».

Сумму штрафа назвала Sota. В постановлении на сайте суда она не упоминается, однако КоАП предполагает именно такое наказание для физических лиц за неисполнение требований к «иностранным агентам».

Дмитрий Быков находится за границей. Он был внесен в реестр СМИ — «иностранных агентов» в июле 2022 года, в один день с и .

Российские законы требуют, чтобы «иностранные агенты», помимо прочего, предваряли свои публичные сообщения уведомлением о своем статусе («ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…»), напечатанным крупнее основного текста.