В Кремле заявили, что не собираются закрывать границы России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что границы России не планируют закрывать после введения военного положения на аннексированных территориях Украины.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ввел с 20 октября военное положение на аннексированных территориях — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Путин распорядился ввести в этих регионах режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, а — средний уровень реагирования.

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