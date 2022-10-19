В Кремле заявили, что не собираются закрывать границы России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что границы России не планируют закрывать после введения военного положения на аннексированных территориях Украины.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ввел с 20 октября военное положение на аннексированных территориях — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
Путин распорядился ввести в этих регионах режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, а в восьми приграничных регионах — средний уровень реагирования.