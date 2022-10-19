Немецкие СМИ сообщили, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Киев из соображений безопасности

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности. Об этом сообщили немецкие издания Bild и Stern.

По их информации, Штайнмайер планировал прибыть в Киев 20 октября. Однако 18 октября он отказался от поездки на основании последних оценок органов безопасности Германии. Вероятно, они связаны с регулярными атаками, которым подвергается Киев после взрыва на Крымском мосту.

Визит Штайнмайера согласовывался на протяжении нескольких недель, а его отмена вызвала раздражение в Киеве, пишет Bild.

«Пока федеральный президент отменяет свой визит, много иностранных дипломатов и гостей хотят продемонстрировать свое присутствие в [украинской] столице прямо сейчас», — заявил изданию неназванный представитель украинских властей.

Франк-Вальтер Штайнмайер, в отличие от многих лидеров стран ЕС, еще ни раз не посещал Украину после начала войны. Он собирался приехать в апреле, но украинские власти сочли его визита нежелательным из-за «проросийской позиции» Штайнмайера в прошлом.

Из-за этого канцлер ФРГ Шольц также решил воздержаться от поездки в Киев. Андрей Мельник, который на тот момент был послом Украины в Германии, заявил, что Шольц ведет себя как «обиженная ливерная колбаса».

В начале мая Штайнмайер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны заявили, что «договорились оставить прошлое позади». Шольц посетил Киев в июне вместе с лидерами Франции и Италии.

В августе посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила о подготовке визита Штайнмайера в Киев, но не уточнила, когда он может состояться.

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