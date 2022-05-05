«Договорились оставить прошлое позади». Президенты Украины и Германии провели 45-минутный телефонный разговор
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Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как сообщил корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на пресс-службу президента Украины, «стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве».
По данным Der Spiegel, в ходе разговора, который продолжался 45 минут, Штайнмайер, в частности, заверил Зеленского в полной поддержке Украины со стороны Германии. Зеленский, в свою очередь, заявил, что руководство Германии ждут в Киеве с визитом.
Как отмечает издание, пока неизвестно, поедет ли в Украину Штайнмайер или собирается ли в ближайшее время посетить Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако сам факт длительного телефонного разговора, считает Der Spiegel, свидетельствует о том, что отношения между двумя странами нормализуются.
Издание также отмечает, что планы визита в Киев подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок, однако точная дата пока не названа.
Штайнмайер собирался посетить Киев в апреле вместе с главами других стран ЕС, однако власти Украины сочли такой визит нежелательным из-за «проросийской позиции» Штайнмайера в прошлом. Из-за этого канцлер ФРГ Шольц также решил воздержаться от поездки в Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник 3 мая заявил, что Шольц ведет себя как «обиженная ливерная колбаса».