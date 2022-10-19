Минобороны Великобритании: четверо из пяти российских генералов, командовавших российским вторжением, уволены

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Военная разведка Великобритании сообщила, что четверо из пяти генералов, которые отвечали за оперативное командование российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале 2022 года, уже отправлены в отставку. Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании.

Командиры, заменившие уволенных генералов, по мнению британских военных, «до сих пор мало что сделали для улучшения боевых действий России». Имена российских генералов, отправленных в отставку, в разведке не назвали.

В своем обзоре Минобороны Великобритании отметило, что военное руководство России, отвечающее за «спецоперацию» в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями. На тактическом уровне, сказано в обзоре, «все острее чувствуется нехватка подготовленных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными военными».

Плохое командование на уровне младших офицеров, по мнению британской разведки, «вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских вооруженных сил».

8 октября Минобороны РФ назначило нового командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина. Впервые с начала вторжения в Украину в Минобороны РФ раскрыли имя человека, командующего войсками.

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