Власти аннексированного Энергодара заявили, что город обесточен после ракетного удара. Украинский десант якобы пытался захватить Запорожскую АЭС

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Энергодар подвергся ракетному обстрелу из РСЗО HIMARS в ночь на 19 октября, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на власти аннексированного города.

Удары пришлись по городской администрации, мосту на въезде в Энергодар и подстанции «Луч». Как утверждается, Энергодар полностью остался без электроэнергии после удара по подстанции.

Член главного совета администрации аннексированной области Владимир Рогов также заявил РИА Новости, что украинские военные ночью пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Он утверждает, что в ночь на 19 октября из города Запорожье, который контролируют украинские силы, и других направлений вышли большая группа десантных катеров и большое груженое судно. После обстрелов города, заявил Владимир Рогов, украинский десант, прибывший на более чем 30 катерах, попытался высадиться, в том числе, чтобы захватить АЭС.

«Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита», — утверждает Рогов.

В Минобороны РФ и Генштабе ВСУ это не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Россия уже обвиняла Украину в попытках захватить ЗАЭС с помощью десанта.

Хроника войны

Война Двести тридцать восьмой день

Хроника войны

Война Двести тридцать восьмой день