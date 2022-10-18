Депутаты решили из-за войны не показывать заседания Госдумы в прямом эфире

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Совет Госдумы решил с 18 октября ограничить прямые трансляции в интернете пленарных заседаний нижней палаты парламента. Как заявил ТАСС и РИА Новости неназванный источник в парламенте, это связано с тем, что большая часть рабочей повестки депутатов связана с законодательным обеспечением .

Что касается трансляции в интернете, то Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени. Прежде всего потому, что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации.

В то же время собеседник утверждает, что работа Госдумы все равно остается открытой для журналистов, поскольку аккредитованные представители СМИ «имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре».

Обновлено. В Совете Федерации объявили, что не планируют ограничивать интернет-трансляции своих заседаний вслед за Госдумой.

В статье 100 Конституции РФ говорится, что заседания Госдумы и Совета Федерации являются открытыми, но палаты вправе делать их закрытыми в случаях, предусмотренных регламентом. В статье 37 регламента Госдумы говорится, что решения о закрытых заседаниях принимается не Советом Госдумы, а общим голосованием. «Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов Государственной Думы, принявших участие в голосовании», — гласит четвертый пункт статьи.

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