В Пентагоне и ЕС задумались об оплате спутникового интернета Starlink в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Министерство обороны США рассматривает возможность выделить средства на оплату работы системы спутниковой связи Starlink в Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам нескольких собеседников издания, деньги могут выделить в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которую используют для поставок вооружения Украине.
Еще один источник сказал, что также рассматривается вариант, согласно которому Украине для продолжения процесса нужно будет обратиться в Европейское командование Вооруженных сил США в Штутгарте, Германия, одно из подразделений которого координирует запросы о помощи Украине.
Пресс-секретарь Пентагона подполковник Гаррон Гарн отказался комментировать публикацию издания, заявив, что «не будет спекулировать на будущих пакетах помощи в области безопасности». Компания SpaceX не ответила на запросы журналистов.
Вопрос о Starlink 17 октября также подняли на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщил в интервью Politico глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель затронул оплату услуг Starlink в Украине, но пока этот вопрос находится на ранней стадии.
Ранее компания SpaceX Илона Маска сообщила Пентагону, что не собирается финансировать спутниковую связь Starlink для Украины, на что с начала войны ушло более 80 миллионов долларов. Компания предложила министерству обороны США взять финансирование на себя. 15 октября Маск сообщил, что SpaceX продолжит бесплатно работать в Украине, несмотря на свои расходы, еще через два дня он заявил, что компания стала принимать донаты на Starlink. Он также утверждает, что SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании.
Система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, все еще работающая в зоне боевых действий в Украине, утверждал ранее Илон Маск. При этом во время наступления ВСУ в Херсонской области, как говорили Financial Times украинские военные, в работе Starlink случались сбои, особенно, когда солдаты прорывали линию фронта.