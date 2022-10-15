Маск заявил, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink в Украине

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Глава SpaceX Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, все еще работающая в зоне боевых действий в Украине. По его словам, российские военные «пытаются убить» Starlink на фронте.

Об этом бизнесмен написал в твиттере, комментируя материал CNN о том, что SpaceX отказывается платить за спутниковую сеть Starlink для Украины.

Отвечая на вопросы пользователей твиттера Маск отметил, что «есть большая разница между связью в мирное время и связью на фронте». По его словам, остальные средства связи — интернет-оптоволокно, телефонные линии, вышки сотовой связи — были уничтожены в районе боевых действий в Украине.

«Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — заявил Маск.

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Starlink — программа глобального интернета, в рамках которой SpaceX намеревается с помощью спутников обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. После российского вторжения компания предоставила Украине доступ к Starlink. Украинские власти и военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня.

Накануне CNN сообщил, что SpaceX больше не могут платить за спутниковую сеть Starlink для Украины и попросила Пентагон взять на себя расходы на финансирование связи. По оценкам компании, расходы на работу Starlink в Украине к концу года достигнут 124 миллиона долларов.

После того как стало известно об отказе SpaceX платить за Starlink для Украины, в Белом доме заявили, что изучают возможные варианты помощи Киеву в предоставлении спутниковой связи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Илон Маск помог Украине «в наиболее критические моменты», а бизнес имеет право на свои стратегии. Он пообещал, что Украина найдет решение для продолжения работы Starlink в стране.

Об отказе SpaceX платить за Starlink в Украине

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Об отказе SpaceX платить за Starlink в Украине

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли