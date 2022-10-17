Суд арестовал еще трех человек по делу о взрыве на Крымском мосту

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Басманный суд Москвы арестовал еще троих обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых арестованы до 8 декабря. Всем им предъявлены обвинения в совершении теракта по предварительному сговору, повлекшего смерть и причинение ущерба имуществу (пункты «а», «б», «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

На Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились три пролета автомобильного моста и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части. Россия в ответ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Суд в Симферополе 13 октября арестовал первых пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту — Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны как минимум 12 человек. Местонахождение четверых из них неизвестно.

ФСБ считает, что организатором взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины. В Киеве назвали деятельность ФСБ «чушью» и не стали комментировать обвинения.