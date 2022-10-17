Минтранс объявил о возобновлении движения автобусов по Крымскому мосту

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Утром 17 октября на Крымском мосту вновь открылось движение автобусов в оба направления, сообщает министерство транспорта РФ.

Помимо этого пересечь Керченский пролив можно на легковом транспорте и поездах по мосту или на катерах и паромах, пишет «Интерфакс».

8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, в результате чего обрушились три пролета одной из веток автомобильной части моста и загорелся состав с цистернами на железнодорожной части. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и обвинили в диверсии украинские спецслужбы.

Движение легковых автомобилей и поездов по Крымскому мосту возобновили к вечеру 8 октября, но водителей автобусов и грузовиков попросили временно пользоваться паромной переправой.