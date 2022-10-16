Белгородская область подверглась обстрелам. Власти сообщают о нескольких пострадавших

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Белгородская область 16 октября подверглась обстрелам, в регионе сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости пишет со ссылкой на своего корреспондента о 16 взрывах.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадали три человека из одной семьи. Позже он сообщил, что у пожилого жителя Белгородского района контузия, а также рассказал о жителе Шебекинского округа, наступившем на мину и лишившимся ступни.

На одном из видео со взрывами, опубликованном каналом «Осторожно, новости», люди за кадром обсуждают, что ударам подвергся аэропорт. Официально эта информация не подтверждена.

Гладков не назвал ответственного за обстрел; ранее он обвинял в ударах по территории региона Украину. Власти Украины, как правило, официально не признают нанесение ударов по российской территории.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику.

В последние дни территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам. 13 октября в Белгороде обрушилась часть крыши многоэтажного дома — предположительно, в результате падения ракеты ПВО. 14-го в городе после обстрела загорелась электрическая подстанция, 15-го — нефтебаза.

Обстрелы происходят на фоне усиления российских обстрелов украинской территории, в том числе объектов энергетической инфраструктуры. Массированные обстрелы начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который ФСБ возложила на украинские спецслужбы.

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