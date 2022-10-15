Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся поджогов

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Росгвардия усилила охрану зданий военных комиссариатов в Москве и еще нескольких городах России из-за участившихся нападений. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который часто сообщает новости о ведомстве.

«В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они (здания военкоматов) включены в маршруты патрулирования экипажей Отделов вневедомственной охраны», — заявил парламентарий

Подозреваемых в нападении на военкоматы уже задерживали «с поличным» — при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание, утверждает Хинштейн.

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Российские военкоматы начали поджигать после вторжения РФ в Украину. Когда в сентябре в России объявили мобилизацию, число поджогов значительно увеличилось.

К концу сентября насчитала более 50 поджогов военных комиссариатов и административных зданий. «Медуза» ведет список известных инцидентов (он обновляется почти ежедневно).