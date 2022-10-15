Путин дал право ЦБ выдавать разрешения на вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов

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Центробанк РФ получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что выдача таких разрешений будет осуществляться «в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ».

Указ также наделил Банк России правом давать официальные разъяснения по вопросам выполнения этого поручения. Регулятор их пока не публиковал.

Через несколько дней после вторжения российских войск в Украину власти РФ ввели жесткие меры валютного регулирования. Была запрещена продажа валюты физическим лицам, ограничено снятие валюты со счетов и переводы за рубеж. В марте Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Постепенно эти ограничения начали смягчать, но полностью отменять пока не планируют.

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Как ограничения отразились на жизни россиян

«Страдать, как обычно, должен Воронеж» Путин запретил выводить валюту за рубеж. Мы попытались понять, что это значит — и что будет дальше