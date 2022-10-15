Четверо мобилизованных жителей Красноярского края погибли в Украине

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Трое мобилизованных из Минусинска и один из поселка Зеленый Бор, входящего в этот городской округ, погибли в Украине. Об этом сообщило официальное издание Минусинска и района «Власть труда». На публикацию обратила внимание «Тайга. Инфо».

Похороны погибших организуют местные власти и военкомат. Обстоятельства гибели жителей Красноярского края пока не разглашаются, отмечает «Власть труда».

В свою очередь издание «Взгляд Инфо» со ссылкой на родственников погибших сообщает, что жителей Минусинска отправили в учебную часть в Омске 26 сентября. Уже через неделю они оказались на передовой, а погибли в Херсонской области 5 и 7 октября.

«Взгляд Инфо» также назвал имена погибших. Самому младшему из них, Александру Помигалову, было 23 года. У 27-летнего Игоря Пучкова остались двое сыновей, двух и трех лет. Двое детей остались также у 35-летнего Александра Парилова. Четвертый и самый старший из погибших — Иван Пухов — не дожил до своего 41-летия четыре дня, пишет издание.

По данным «Взгляд Инфо», тела погибших должны доставить в Минусинск к 18 октября.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Первые сообщения о мобилизованных, погибших в Украине, стали поступать 10 октября, но власти их не комментировали.

Впервые власти официально сообщили о гибели мобилизованных на фронте 13 октября. Тогда пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области рассказала о пятерых мобилизованных из региона, погибших «в зоне специальной военной операции в Донбассе».

По подсчетам «Медузы», с начала мобилизации умерло около 20 россиян, которых призвали в армию, но не успели отправить на фронт.

Список собщений о таких смертях

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять

Список собщений о таких смертях

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять