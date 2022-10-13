ВШЭ уволила социолога Искандера Ясавеева через несколько дней после того, как его объявили «иноагентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Филиал Высшей школы экономики в Петербурге уволил социолога и колумниста Искандера Ясавеева с должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований через несколько дней после того, как его объявили в России «иноагентом».

«Вечером 7 октября стало известно, что Минюст России включил меня в реестр СМИ-иноагентов. И уже 10 октября, в первый рабочий день после этого признания, руководство НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге уволило меня с невнятной формулировкой „в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий трудового договора“. Приказ прислали по электронной почте сегодня (13 октября)», — написал социолог в .

Ранее Ясавеева задержали на антивоенной акции в Казани. Его арестовали на пять суток, признав виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. В августе у него и некоторых казанских журналистов прошли обыски. «Idel.Реалии» пишет, что поводом стало уголовное дело об оправдании терроризма, возбужденное из-за опубликованного в ютьюбе ролика, где было снято, как российского посла в Варшаве обливают красной краской.

После обысков руководство ВШЭ отказалось заключать с Ясавеевым очередной договор о совместительстве, несмотря на то, что «уже были запланированы курсы и научное руководство».

Эти шаги не делают чести руководству Высшей школы экономики, впрочем, вряд ли оно сейчас задумывается о чести и репутации. Семь лет назад, когда я перешел в петербургскую «вышку», «вышка» была другим университетом, и тому другому университету я признателен.

В октябре 2022 года стало известно, что пермский филиал ВШЭ отстранил академического руководителя магистратуры Digital Humanities Динару Гагарину от должности из-за ее антивоенной позиции. Через несколько дней руководство университета приняло решение о полном закрытии магистерской программы.

«Было ли это для меня неожиданным? Нет, я не в вакууме жила и понимала риск снятия с программы за антивоенные тексты. Зачем при этом разрушать программу — рационального объяснения не нахожу», — написала Гагарина.

Что происходит с российской наукой

«С нами, академиками, так нельзя» В РАН выбрали нового президента — им стал Геннадий Красников, которого называют «человеком Ковальчука». За день до голосования действующий президент снял свою кандидатуру из-за «административного давления»

Что происходит с российской наукой

«С нами, академиками, так нельзя» В РАН выбрали нового президента — им стал Геннадий Красников, которого называют «человеком Ковальчука». За день до голосования действующий президент снял свою кандидатуру из-за «административного давления»