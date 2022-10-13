В Москве отца-одиночку, который воспитывает четверых детей, оштрафовали и арестовали на 15 суток. Он слушал украинскую музыку в машине

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Тверской районный суд Москвы назначил 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста местному жителю Антону Усову по статьям о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП) . Об этом сообщила супруга Усова.

По данным правозащитников, 12 октября москвича задержали сотрудники ДПС. Поводом стало то, что Усов якобы слушал украинскую музыку в своем автомобиле.

Москвича доставили в отдел полиции по Китай-городу, где на него составили два протокола. После суда его отправили в спецприемник «Мневники».

Как отмечает "ОВД-Инфо", Усов — отец-одиночка, у него на иждивении находятся четыре несовершеннолетних ребенка. Жена москвича не является законным опекуном этих детей.

Правозащитники сообщали, что в сентябре в Москве задержали местную жительницу, которая слушала гимн Украины в своей квартире. По словам друга задержанной, в отделе полиции у нее сняли отпечатки пальцев, но так и не составили протокол о правонарушении.

Известно также о нескольких штрафах и административных арестах в Крыму за прослушивание и исполнение украинских песен. Так, в августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных; заказавшего песню посетителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В середине сентября в Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, на которой спели песню «Червона калина». Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток. В октябре «Миссис Крым — 2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение той же песни. Ее подруга получила 10 суток ареста.

Как россиян преследуют за «дискредитацию» армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Как россиян преследуют за «дискредитацию» армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект