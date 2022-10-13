В Москве отца-одиночку, который воспитывает четверых детей, оштрафовали и арестовали на 15 суток. Он слушал украинскую музыку в машине
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Тверской районный суд Москвы назначил 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста местному жителю Антону Усову по статьям о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП) . Об этом «ОВД-Инфо» сообщила супруга Усова.
По данным правозащитников, 12 октября москвича задержали сотрудники ДПС. Поводом стало то, что Усов якобы слушал украинскую музыку в своем автомобиле.
Москвича доставили в отдел полиции по Китай-городу, где на него составили два протокола. После суда его отправили в спецприемник «Мневники».
Как отмечает "ОВД-Инфо", Усов — отец-одиночка, у него на иждивении находятся четыре несовершеннолетних ребенка. Жена москвича не является законным опекуном этих детей.
Правозащитники сообщали, что в сентябре в Москве задержали местную жительницу, которая слушала гимн Украины в своей квартире. По словам друга задержанной, в отделе полиции у нее сняли отпечатки пальцев, но так и не составили протокол о правонарушении.
Известно также о нескольких штрафах и административных арестах в Крыму за прослушивание и исполнение украинских песен. Так, в августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных; заказавшего песню посетителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
В середине сентября в Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, на которой спели песню «Червона калина». Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток. В октябре «Миссис Крым — 2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение той же песни. Ее подруга получила 10 суток ареста.