В Армении завели дело о пособничестве терроризму из-за взрыва на Крымском мосту

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Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

Как заявили в спецслужбе, поводом к расследованию стала информация в СМИ о том, что взрывчатка, использовавшаяся для подрыва моста в Керченском проливе 8 октября, была спрятана в грузовике, которым управлял гражданин Армении, въехавший в страну из-за границы, а затем отправившийся в Россию.

В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу группой лиц по предварительному согласию, а также подделки документов.

12 октября ФСБ и Следственный комитет РФ объявили, что установили личности 12 подозреваемых в причастности ко взрыву на Крымском мосту. Восемь из них, по утверждению российских силовиков, уже задержаны: это граждане Украины, Грузии, Армении и России. Также следователи заявили, что взрывчатка, с помощью которой взорвали Крымский мост, была доставлена в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. В организации взрыва российские власти обвиняют спецслужбы Украины.

Власти Болгарии и Грузии заявляли, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал границы их стран. В Армении же сказали, что таможенная служба страны выполнила все необходимые процедуры, но не нашла рисков в грузе, фигурирующем в деле о теракте в Керченском проливе.

Подробнее о расследовании взрыва на Крымском мосту

ФСБ объявила о задержании подозреваемых в подрыве Крымского моста. По версии службы, организатор «теракта» — Главное управление разведки Украины Там назвали всю деятельность ФСБ «чушью»

Подробнее о расследовании взрыва на Крымском мосту

ФСБ объявила о задержании подозреваемых в подрыве Крымского моста. По версии службы, организатор «теракта» — Главное управление разведки Украины Там назвали всю деятельность ФСБ «чушью»