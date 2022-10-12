Грузия заявила о своей непричастности к делу о взрыве на Крымском мосту

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В правительстве Грузии заявили, что грузовик, взорвавшийся 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе, не пересекал границу страны.

«Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что грузовик все же пересек госграницу, то начнется расследование и виновные будут привлечены к ответственности», — заявил в среду замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

Ранее российские ФСБ и СК объявили, что взрывчатка, с помощью которой взорвали Крымский мост, была доставлена в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Следователи утверждают, что установили 12 подозреваемых в причастности к взрыву, среди них — граждане Украины, Грузии, Армении и России.

Таможенная служба Армении заявила, что выполнила все необходимые процедуры, но не нашла рисков в грузе, фигурирующем в деле о теракте на Крымском мосту, пишет ТАСС со ссылкой Комитет госдоходов Армении.

Власти Болгарии еще накануне заявляли, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, никогда не был на территории страны. «Правительство Болгарии не позволит использовать имя страны в какой-либо связи с террористической деятельностью», — говорилось в заявлении болгарского кабмина.

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