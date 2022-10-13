«Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира». Зеленский призвал лишить Москву доходов от нефти и газа

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, призвал европейские страны отказаться от российских энергоносителей, чтобы Россия не смогла дальше финансировать свое вторжение в Украину. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент.net».

«Мы должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну. В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС», — цитирует «Европейская правда» слова Зеленского.

Президент Украины также призвал европейские страны продолжить поиски способа принудить Россию к выполнению требований Международного агентства по атомной энергии по демилитаризации Запорожской атомной станции. «Россия должна не просто вывести оттуда военную технику, а вывести всех своих боевиков», — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил страны, пообещавшие поставить в Украину системы противовоздушной обороны, заявив, что если удастся «защитить небо [Украины] от террора России», то это станет «фундаментальным шагом» для скорейшего окончания войны.

Зеленский призвал Европу создать специальный трибунал по России и поддержать проект механизма взыскания компенсаций за нанесенный Украине ущерб.

Россия 10-11 октября усилила обстрелы украинских городов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

13 октября стало известно о намерении Франции и Великобритании передать Украине новые средства противовоздушной обороны. Представитель американских вооруженных сил генерал Марк Милли заявил, что страны Запада должны «скинуться» на «восстановление и поддержку интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны» Украины.

Ракетные удары по Украине

Россия обрушила на украинские города десятки ракет. Путин заявил, что это «массированный удар высокоточным оружием» Посмотрите, куда нацелили это «высокоточное оружие». Фотографии

Ракетные удары по Украине

Россия обрушила на украинские города десятки ракет. Путин заявил, что это «массированный удар высокоточным оружием» Посмотрите, куда нацелили это «высокоточное оружие». Фотографии