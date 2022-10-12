WP: Байден просил Зеленского не говорить, что США недостаточно помогают Украине

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Президент США Джо Байден в ходе частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что ему будет трудно добиться, чтобы конгресс выделил дополнительную помощь Украине, если украинский лидер будет говорить, что этой помощи недостаточно. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова бывшего сотрудника Белого дома.

В начале войны, напоминает издание, Зеленский неоднократно публично призывал США и другие страны Запада предоставить Украине дополнительную военную помощь и ввести более жесткие санкции против России, «даже в то время, когда Байден и конгресс уже отправляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современного оружия».

Как пишет WP, Байден как политик понимал, что Зеленский должен решительно отстаивать интересы своего народа, но в частном порядке президент США сообщил украинскому коллеге, что ему будет трудно продолжать просить деньги у конгресса, если Зеленский будет выглядеть «неблагодарным» и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно.

Источники издания в Белом доме сообщили, что Байден и Зеленский с начала войны регулярно общаются — каждые две-три недели. В последний раз они говорили 10 октября. Тогда президент США осудил массированный удар, который Россия нанесла по городам Украины, и пообещал поставить Украине современные системы ПВО.

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