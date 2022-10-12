«Мы обе певицы нашей страны». Земфира в Тель-Авиве встретилась с Пугачевой

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Певица Земфира сообщила, что вечером 11 октября встретилась с Аллой Пугачевой на своем концерте в Тель-Авиве. Об этом Земфира рассказала в , опубликовав совместную фотографию с Пугачевой.

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны.

9 октября у Земфиры начался европейский концертный тур в поддержку альбома «Borderline». Во время первого концерта в Лимасоле Земфира высказалась о войне в Украине, заявив, что каждый день молится, «чтобы моя страна прекратила эту войну».

Алла Пугачева уехала из России после начала войны, но в августе вернулась. После того, как в сентябре ее мужа объявили «иностранным агентом», Пугачева попросила, чтобы российские власти присвоили ей такой же статус. В конце сентября певица уехала из России в Израиль.

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